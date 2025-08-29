سفری رهبر معظم انقلاب در ۷ شهریور ۱۳۷۸ به نهبندان نقطه عطفی در تاریخ این شهرستان کویری است و هنوز هم خاطره آن در ذهن مردم این منطقه زنده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بیست و شش سال پیش در چنین روزی، مردم شهرستان نهبندان میزبان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند؛ سفری که نقطه عطفی در تاریخ این شهرستان کویری به شمار می‌رود و هنوز هم خاطره آن در ذهن اهالی زنده است.

این سفر تاریخی با هدف توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار شرق کشور و شنیدن بی‌واسطه سخنان مردم صورت گرفت، سفری که نه تنها باعث دلگرمی و امیدواری مردم شد، بلکه مسئولان را نیز بیش از پیش به رسیدگی به محرومیت‌ها و نیاز‌های این دیار ترغیب کرد.

حضور رهبر معظم انقلاب در نهبندان، زمینه‌ساز اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌سازی، بهداشت و درمان، آموزش و توسعه زیرساخت‌ها بوده است و بسیاری از اهالی نیز معتقدند برکات این سفر هنوز هم در توسعه منطقه قابل مشاهده است.

امروز و پس از گذشت بیش از دو دهه، مردم نهبندان همچنان هفتم شهریور را به‌عنوان روزی ماندگار در تقویم خود گرامی می‌دارند و آن را یادآور توجه ویژه نظام به مناطق محروم می‌دانند.