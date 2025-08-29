به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از روابط عمومی نمایشگاه تهران،در راستای توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و مشارکت فعال ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد، صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، و دمیر کواچویچ، سفیر صربستان در تهران، دیدار کردند.

بیک‌زاده در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه ایران و صربستان، از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حضور پررنگ ایران در این رویداد جهانی خبر داد و گفت: با توجه به زیرساخت‌های مناسب نمایشگاه‌های بلگراد، انتظار می‌رود اکسپوی موفقی برگزار شود. همچنین با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان نمایشگاه بین‌المللی تهران و نمایشگاه نوی‌ساد، گام‌های مؤثری برای تقویت حضور بازرگانان دو کشور برداشته خواهد شد.

وی رفع موانع موجود در زمینه صدور ویزا و حمل‌ونقل هوایی را لازمه توسعه همکاری‌های نمایشگاهی دانست و نقش سفارت صربستان را در این زمینه بسیار مؤثر عنوان کرد.

در ادامه، کواچویچ، سفیر صربستان نیز با ابراز خرسندی از حضور ایران در میان ۱۲۰ کشور شرکت‌کننده در اکسپو، این رویداد را فرصتی مهم برای معرفی شرکت‌های ایرانی دانست و افزود: نمایشگاه بلگراد از معتبرترین ظرفیت‌های نمایشگاهی در اروپاست و اکسپو بهترین فرصت برای پرزنت شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی، خواهد بود. ما سالانه بازدیدکنندگان زیادی از سراسر اروپا داریم و علاقه‌مندیم هیأت‌های بیشتری از ایران نیز در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

او همچنین با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان نمایشگاه ایران و نوی‌ساد تأکید کرد: سفارت صربستان آماده هرگونه همکاری برای صدور روادید، رفع موانع اجرایی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی ایران است. مطمئنم حضور ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد نقطه عطفی در روابط نمایشگاهی و تجاری دو کشور خواهد بود.