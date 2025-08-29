پخش زنده
امروز: -
معاون دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، در مراسم تقریظ کتاب “پاسیاد پسر خاک” در قزوین، این اثر را نمادی از وحدت و مقاومت ملت ایران در برابر ابرقدرتها دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی ابراهیمزاده در مراسم تقریظ کتاب "پاسیاد پسر خاک" که به زندگینامه شهید سیدعلی اکبر ابوترابی میپردازد، اظهار کرد: پاسیاد پسر خاک تنها یک پژوهش ادبی نیست، بلکه نمادی از ریشههای ملی ایران در برابر زورگویی ابرقدرتهاست، این کتاب در واقع نشان میدهد که ملت ایران هیچگاه اهل تسلیم نبوده و با اقتدار آینده خود را میسازد.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تاکید کرد: از سیره شهید ابوترابی میتوان درسهای بزرگی آموخت؛ از جمله صبر و استقامت، در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار نیز مردم و نیروهای مسلح کشور با صبر و پایداری در برابر دشمن ایستادگی کردند.
ابراهیمزاده، شهید ابوترابی را منادی وحدت در ایران دانست و یادآور شد: امروز نیز وحدت، بزرگترین سلاح ما در برابر دشمنان است؛ قدرتی که بدون شک از هر سلاحی موثرتر عمل میکند.
در ادامه این مراسم، معاون دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری از مشارکت مردم قزوین، آزادگان، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، نویسنده و ناشر کتاب در برگزاری این رویداد ملی قدردانی کرد.