به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی که به نمایندگی از هیئت دولت به استان گلستان سفر کرده است، امروز جمعه ۷ شهریورماه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان‌های آزادشهر و رامیان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت و تبریک هفته دولت، بر حمایت قاطع دولت چهاردهم از تولیدکنندگان داخلی و کشاورزان تأکید کرد.

وی با اشاره به نامگذاری هفته دولت به منظور قدردانی از زحمات دولتمردان، گفت: همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در وزارت جهاد کشاورزی، بدون استثنا و با قطعیت، در وهله اول حمایت از تولیدکننده داخلی و کشاورزان و دامداران عزیز ما است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت موضوع ابریشم، اعلام کرد که این وزارتخانه به طور ویژه این موضوع را دنبال می‌کند و بالاترین درصد افزایش قیمت برای پیله‌تر ابریشم در سال گذشته به این محصول اختصاص یافت.

نوری همچنین از برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت پنبه خبر داد و گفت: امسال به طور ویژه، پنبه دانه را به عنوان دانه روغنی در بحث روغن‌کشی وارد فرایند خواهیم کرد تا از زراعت این محصول که روزگاری سرزمین طلای سفید بود، حمایت شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با کشور چین، از فراهم شدن مقدمات صادرات مستقیم پای مرغ به این کشور خبر داد و افزود: به زودی با تکمیل پروتکل‌های لازم بین دامپزشکی دو کشور، صادرکنندگان ما قادر خواهند بود این محصول را به طور مستقیم صادر کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به استان گلستان و شهرستان‌های رامیان و آزادشهر، از تشکیل کمیته‌ای در وزارتخانه به منظور بررسی دقیق مسائل و ارائه راهکار‌های توسعه این مناطق خبر داد و افزود: حداقل ۴۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و آب بندان‌هایی که مطرح شده، تأمین اعتبار خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه روابط با کشور‌های همسایه، از تلاش دولت برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی از طریق دریای شمال خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با فعال شدن مسیر‌های کریدور شمال-جنوب و تعیین مرز اینچه برون، تحولی جدی و اساسی در اقتصاد استان گلستان به وجود آید