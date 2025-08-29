

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) به وقت محلی امارات در دیداری تدارکاتی به مصاف چین تایپه رفت و با نتیجه ۵ بر یک به برتری دست یافت.

کسری طاهری و سیدمهدی مهدوی در نیمه اول و سعید سحرخیزان، یادگار رستمی و مسعود محبی در نیمه دوم موفق به گلزنی برای ایران شدند.

تنها گل چین تایپه نیز در نیمه نخست از ضربه ایستگاهی به ثمر رسید.

در این دیدار، تنوع تاکتیکی مختلفی از سوی امید روانخواه، سرمربی تیم ملی اتخاذ و باعث نمایش خوب ملی‌پوشان شد.

روانخواه، ابتدا تیمش را با ترکیب محمد خلیفه، مسعود محبی، فرزین معامله‌گری، ارشیا وثوقی‌فرد، سید مهدی مهدوی، پوریا لطیفی‌فر، عباس حبیبی، علیرضا صفری، کسری طاهری، امیررضا شیخی‌راد و عرفان جمشیدی به زمین فرستاد و نیمه دوم نیز، آرشا شکوری، سهیل صحرایی، مهدی جعفری، محمدحسین صادقی، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و یادگار رستمی وارد زمین شدند.

همچنین دقیقه ۷۵ رضا غندی‌پور بجای پوریا لطیفی‌فر وارد میدان شد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران به غیر از محمدجواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع دو لژیونر کشورمان که هنوز به اردوی تیم اضافه نشده‌اند از همه بازیکنان در این دیدار استفاده کرد.

تیم فوتبال امید ایران که برای مسابقات مقدماتی کمتر از ۲۳ سال آسیا در امارات حضور دارد، دوازدهم شهریور ماه در نخستین بازی به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود.