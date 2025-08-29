تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان با نتیجه ۳ بر صفر تیم اسلواکی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۷ و ۱۱بر ۹ بر تیم دو نفره اسلواکی متشکل از جاکوب و الکساندر پیروز شد و در یک قدمی کسب نشان فیدر چک قرار گرفت.

تیم دو نفره برادران عالمیان در مرحله یک چهارم نهایی با تیم دونفره اسپانیا دیدار خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک از ۶ تا ۱۰ شهریورماه با حضور ۵ ورزشکار ایرانی پیگیری می‌شود.