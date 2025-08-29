

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هوپس پسران قهرمانى کشور با حضور ۲۰۸ بازیکن از سراسر کشور به مدت سه روز به میزبانى استان کرمانشاه برگزار شد.

در پایان سه روز رقابت، نیکان شیروانى از استان تهران قهرمان کشور شد، محمد پارسا سجادی از فارس نایب قهرمان شد و محمد مهدی سبزواری از فارس و عباس مقدم نیا از استان خوزستان به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

این مسابقات ابتدا در ۶۴ جدول به صورت گروهى برگزار شد که در مرحله نخست از هر گروه، نفرات اول و دوم به دور حذفى صعود کردند.

در دور حذفی این رقابت ها، ٣٢ بازیکن به جدول نهایی مسابقات راه پیدا کردند و که در خاتمه نفرات اول تا ٣٢ تعیین مقام شدند.

محسن شیشه گر‌ها سرمربى تیم ملى هوپس و حشمت شریفى سرپرست تیم هوپس، در طول این مسابقات این رقابت‌ها را از نزدیک نظاره گر بودند.

اختتامیه این مسابقات با حضور شهنام اردلان رئیس هیئت کرمانشاه و سایر مسئولین هیئت کرمانشاه برگزار شد.

در پایان مراسم اختتامیه و اهدای مدال از کیانوش جهانی فر پیشکسوت ارزنده کرمانشاه نیز تجلیل به عمل آمد.

سرداورى این رقابت‌ها برعهده بهزاد مرندى و کمک سرداور سید محمد امین پارسا مقدم بود.