به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در مراسم گرامیداشت شهدای دولت در حرم بانوی کرامت با اشاره نقش رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در عبور از حوادث اول انقلاب و ضرباتی که دشمنان و منافقان به نظام اسلامی نوپای ایران وارد کردند گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن با اهدافی به کشور ما حمله کرد و اسرائیل و آمریکا با توافقاتی که باهم داشتند تقسیم کار کردند.

وی افزود: در این تقسیم کار حمله به مراکز هسته‌ای به عهده آمریکا گذاشته می‌شود و شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر این جنایت سکوت می‌کند در حالی که طبق کنوانسیون‌های بین المللی هرگونه تجاوز به مراکز هسته‌ای ممنوع است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اروپایی‌های نیز حمله به مراکز هسته‌ای، منازل مسکونی و میادینی مثل میدان قدس تجریش را مسکوت می‌گذارند.

حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری افزود: مجامع جهانی نه تنها برابر این جنایات سکوت می‌کنند که سازمانی مثل آزانس بین المللی انرژی اتمی زمینه را برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران اسلامی فراهم می‌کند.

وی افزود: در کنار حمله به مراکز هسته‌ای، تغییر نظام اسلامی با ترور فرماندهان نظامی از جمله اهداف دشمن بود چرا که دشنمان ما در تلقی باطل فکر می‌کردند در فتنه‌هایی چون ۷۸ و ۸۸، ۹۶، ۹۸ و گرانی بنزین و در فتنه حجاب سال ۱۴۰۱ نیروهای نظامی مانع از تغییر نظام شدند و با این تحلیل دشمن فکر می‌کرد با ترور فرماندهان نظامی، در یک روز نظام اسلامی ساقط می‌شود.

نماینده مردم قم ادامه دارد: پس از این ترور دشمنان ما و از جمله نتانیاهو به اشکال مختلف پیام دادند که ما کارمان را انجام دادیم و این مردم هستند که باید کار را تمام کنند و از این طریق در پی کشاندن مردم به کف خیابان بودند.

حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری با اشاره به هماهنگی برخی از اپوزیسیون با دشمن صهیونیستی و بستن قرار و مدار برای بعد از برندازی گفت: اما این محاسبه دشمنان اشتباه بود و در کمتر از ۱۰ ساعت خلاء های ایجاد شده با کفایت و جامعیت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سایه عنایت الهی پر شد.

وی افزود: کنترل چنین شرایطی در جهان بی سابقه است و از این پس این الگو در دانشگاه‌های نظامی جهان تدریس خواهد شد.

نماینده مردم قم با بیان بیت شعری از فردوسی طوسی که سروده است «اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ـ از آن به که کشور به دشمن دهیم» بیان داشت: میهن پرستی مردم ایران اسلامی و ولایتمداری این ملت که ریشه در تاریخ آن دارد مانع تحقق اهداف دشمن شد.