مسابقات کشتی انتخابی تیم بسیج یزد برای اعزام به مسابقات کشوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان گفت: در این مسابقات ۱۰۰ کشتی گیر در ۲ بخش فرنگی و آزاد و در رده نوجوانان و جوانان با هم به رقابت پرداختند.
سرهنگ پارسائیان افزود: این مسابقات با هدف انتخاب برترینهای استانی به مسابقات کشوری است که از بین ۱۰۰ نفر، ۲۰ نفر آنها به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: مسابقات کشوری نیز ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه، در شهرستان رامسر استان مازندران برگزار میشود.