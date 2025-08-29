امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بدون تعارف با المپیادی‌هایی که دل مردم را شاد کردند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۷- ۲۱:۳۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
خبرهای مرتبط

پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران

قالیباف قهرمانی تیم دانش‌آموزی ایران در المپیاد جهانی نجوم را تبریک گفت

تبریک وزیر امور خارجه به تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک

ایران قهرمان المپیاد بین‌المللی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۵

بازگشت افتخارآفرینان نجوم از مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند

تبریک معاون علمی رئیس‌جمهور به مناسبت افتخارآفرینی جوانان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم

برچسب ها: المپیاد نجوم ، نخبگان ایرانی ، بدون تعارف
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 