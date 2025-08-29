خدمت خالصانه به مردم رسالت اصلی شهید رجایی بود و هرگز به قدرت فکر نمی‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر گفت:جاسوس و نفوذی خود را آنچنان خوب نشان می‌دهد که حتی شهید رجایی پشت سر او (کشمیری) نماز می خواند. سردار محمد اسماعیل کوثری افزود:ساده زیستی شهید رجایی به معنای واقعی کلمه خالصانه و از روی اعتقاد بود.

وی مقاومت ایران را در جنگ تحمیلی ۸ ساله به خاطر رفتار های خالصانه و اعتقاد مردم و مسئولان دانست.

کوثری، عامل کینه امروز دشمنان را مقاومت مردم در طول انقلاب دانست و گفت: ایستادگی مردم و مسئولان که به تاسی از عاشورای امام حسین (ع) است دشمن را همواره با شکست روبرو کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود:ساده زیستی همواره نزد رهبر انقلاب و خانواده ایشان جاری است و حتی رهبر انقلاب در دوران جنگ که دو فرزند شان در جبهه ها بودند تاکید کردند اگر شهید یا مجروح شدند اشکالی ندارد چون اینها برای ما افتخار است و درادامه رهبری فرمودند اما فرزندان شان اسیر نشوند که به بنده به عنوان رئیس جمهور فشار بیاورند امتیاز بدهم، چون بنده امتیاز بده نیستم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنانه و بودجه هم در مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر گفت:خانواده جانبازان و شهدا پرفروغ ترین نشان یعنی صبر را بر سینه خود دارند.

حمید پورمحمدی افزود: امروز خدمت به مردم یک نعمت و فرصت برای ای تمام مسئولان است و آنچه می ماند همین خدمت خالصانه است.

نماینده ادوار مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي هم در این مراسم گفت: ۳۰ سال است به یاد شهیدان رجایی و باهنر در مسجد مصلی اصفهان گرامیداشت برگزار می‌کنیم.

حسن کامران افزود:برنامه امسال یک ویژگی هم دارد و آن گرامیداشت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه است. وی تصریح کرد:از ویژگی های شهید رجایی ساده زیستی،دشمن ستیزو مردم داری بود.

وی، وحدت و انسجام مردم را رمز پیروزی دانست و ادامه داد: در همین جنگ اخیر مردم کامل پشت نظام ایستادند. وی، امید آفريني و خدمت را مهم ترین وظايف مسئولان در خدمت رسانی بر مردم دانست. حسن کامران نعمت اقتدار و مقاومت امروز نظام را مدیون حضور مردم در صحنه دانست .

در این مراسم از مقام ۲۸ شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر در اصفهان و تعدادی از مدیران وظیفه شناس استان تجليل شد