به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات شطرنج برق آسا با حضور علاقمندان برگزار شد و در این دوره از رقابت‌ها محمد جواد مطهری مقام اول را بدست آورد.

شطرنج بازان پس از ۹ دور رقابت رتبه های اول تا آخر را کسب کردند.

محمد جواد مطهری، علیرضا عقیدتمند، حسن مرادی، نگار سرلک رتبه های اول تا چهارم را کسب کردند.

غلامرضا عنبر رتبه برتر پیشکسوتان بالای پنجاه سال، آراد شوهانی رتبه برتر زیر ۱۴ سال، رایان فردوست رتبه برتر زیر ۱۲ سال را کسب کردند.

سرداوری این رقابتها را امینی بر عهده داشت.