نیما عالمیان با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل فین لو نفر ۴۴ دنیا از استرالیا به جمع ۱۶ بازیکن برتر فیدر چک صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فیدر چک، نیما عالمیان به مصاف فین لو بازیکن چینی الاصل استرالیا دارای رنکینگ ۴۴ دنیا رفت و در یک بازی یک طرفه ۳ بر صفر مقابل این حریف قدرتمند به برتری رسید.

عالمیان در یک هشتم نهایی نهایی با سوتا نودا از ژاپن دیدار خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک از ۶ تا ۱۰ شهریورماه با حضور ۵ پینگ پنگ باز ایرانی پیگیری می‌شود.