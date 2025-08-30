به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام علیرضا پناهیان در مراسم رونمایی از تقریط رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» گفت: علی اکبر ابوترابی هیچ‌گاه هوای نفس را در تصمیمات خود دخالت نمی‌داد. او نمونه بارز عالمی بود که تهذیب نفس را سرلوحه زندگی قرار داده بود.

وی با اشاره به نقش مهم کتاب خاطرات و سخنرانی‌های مرحوم ابوترابی افزود: این کتاب نه تنها یادگار آن عزیز است، بلکه دستورالعملی برای امروز ماست. رهبر معظم انقلاب نیز در تقریظ خود بر این کتاب به صراحت بر این نکته تأکید کردند و حتی شهادت ایشان را اعلام فرمودند.

آقای پناهیان با بیان دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر درباره مفهوم «مجاهد فی سبیل‌الله» گفت: شهید صدر تأکید می‌کند که مجاهدت در راه خدا همان مجاهدت در راه مردم است. این معنا را در زندگی و گفتار ابوترابی بزرگ می‌توان دید.