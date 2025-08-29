به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این هفته از پیکار‌ها امشب (۷ شهریور) دو تیم تازه لیگ یکی شناور سازی قشم و فرد البرز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف هم رفتند که این دیدار با تک گل عبدالرحمان واحدیان برای نماینده هرمزگان به پایان رسید.

با این برد تیم شناورسازی جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

اما دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس دیروز (۶ شهریور) برابر میزبانش تیم نساجی مازندران به تساوی بدون گل دست یافت.

با این تساوی تیم پالایش جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.