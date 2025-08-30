امروز شنبه ۸ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۶ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۳۰آگوست ۲۰۲۵ میلادی است.

تقویم و اوقات شرعی شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ به افق قم

تقویم و اوقات شرعی شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ به افق قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی شنبه ۸ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۶ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:

تقویم:

شنبه

۸ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی

۶ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری

۳۰ آگوست ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۴:۱۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۵:۳۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲:۰۷ دقیقه

اذان مغرب:۱۸:۵۴ دقیقه

تقویم تاریخ:

ـ قتل «میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم» صدراعظم منفور و مستبد دوران مشروطیت (۱۲۸۶ ش)

ـ امضای معاهده ننگین تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس در عهد «محمد علی شاه قاجار» (۱۲۸۶ ش)

ـ ارتحال عالم و عارف ربانی آیت اللّه «شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی» (۱۳۲۱ ش)

ـ مرگ «سید ضیاءالدین طباطبایی» نخست وزیر کودتای سیاه (۱۳۴۸ ش)

ـ انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین و شهادت مظلومانه «رجایی» و «باهنر» (۱۳۶۰ ش)

ـ شهادت خبرنگار ایرانی «سیدمحمدحسین نواب» در بوسنی به دست مزدوران صرب (۱۳۷۳ ش)

ـ رحلت آیت اللّه «جلال طاهر شمس گلپایگانی» عضو مجلس خبرگان رهبری (۱۳۷۴ ش)

ـ روز دولت

ـ روز مبارزه با تروریسم