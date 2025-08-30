پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی شنبه ۸ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۶ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:
تقویم:
شنبه
۸ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی
۶ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری
۳۰ آگوست ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۴:۱۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲:۰۷ دقیقه
اذان مغرب:۱۸:۵۴ دقیقه
تقویم تاریخ:
ـ قتل «میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم» صدراعظم منفور و مستبد دوران مشروطیت (۱۲۸۶ ش)
ـ امضای معاهده ننگین تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس در عهد «محمد علی شاه قاجار» (۱۲۸۶ ش)
ـ ارتحال عالم و عارف ربانی آیت اللّه «شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی» (۱۳۲۱ ش)
ـ مرگ «سید ضیاءالدین طباطبایی» نخست وزیر کودتای سیاه (۱۳۴۸ ش)
ـ انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین و شهادت مظلومانه «رجایی» و «باهنر» (۱۳۶۰ ش)
ـ شهادت خبرنگار ایرانی «سیدمحمدحسین نواب» در بوسنی به دست مزدوران صرب (۱۳۷۳ ش)
ـ رحلت آیت اللّه «جلال طاهر شمس گلپایگانی» عضو مجلس خبرگان رهبری (۱۳۷۴ ش)
ـ روز دولت
ـ روز مبارزه با تروریسم