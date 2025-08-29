روز نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور با پیشتازی تیم زنجان به پایان رسید.

مرحله نخست دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان کشور؛



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز مرحله نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور " گرامیداشت شهدای اقتدار" که از جمعه ۷ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، با پیشتازی تیم زنجان به پایان رسید.

در این مسابقات ۱۶۷ دو و میدانی کار از تیم‌های مقاومت شهرداری تبریز، میهن، زنجان، آکادمی کاکتوس خراسان، آکادمی پایتخت، بوشهر، دنا و خراسان شمالی با یکدیگر به رقابت پرداختند و پس از پیگیری دیگر مواد در روز پایانی (فردا) نیز به پایان می‌رسد.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی:

۱- امیرمحمد عرفانی – زنجان – ۴۸:۴۹.۱۰ دقیقه

۲- طا‌ها بنیادی فرد – میهن – ۵۸:۱۰.۲۵ دقیقه

۳-محمد ریگائی – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۹:۳۱.۹۷ دقیقه

پرتاب چکش:

۱- امیر رضا آهنین مرام – مقاومت شهرداری تبریز – ۶۵.۹۲ متر

۲- سهیل آگاهی – میهن – ۶۴.۹۱ متر

۳- علیرضا نبی زاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۴.۵۹ متر

۱۰۰ متر:

۱- محمد باقری – میهن – ۱۱.۰۲ ثانیه

۲- محمد رفیعی – میهن – ۱۱.۰۳ ثانیه

۳- فرزین زیرک – زنجان – ۱۱.۲۶ ثانیه

۱۱۰ متر بامانع:

۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۱۱ ثانیه

۲- بنیامین طهماسبی – میهن – ۱۴.۲۶ ثانیه

۳- امیرمحمد سلیمانی – میهن – ۱۴.۵۱ ثانیه

۳۰۰۰ متر:

۱- امیرمحمد رستمی – مقاومت همدان – ۸:۵۴.۳۹ دقیقه

۲- میعاد گودرزی – زنجان – ۸:۵۸.۸۷ دقیقه

۳- امیرحسین خداکرمی – زنجان – ۹:۲۱.۹۰ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- محدهادی آرخی – زنجان – ۵۲.۸۳ متر

۲- پدرام خداوردی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۴۱.۲۹ متر

۳- رضا قرنجیک – مقاومت شهرداری تبریز – ۳۹.۳۶ متر

۴۰۰ متر:

۱- امیر رضا مرادی – مقامت شهرداری تبریز – ۴۸.۱۰ ثانیه

۲- مصطفی تبوراک – زنجان – ۴۸.۲۲۸ ثانیه

۳- امیر حسین انتظاری – ۴۹.۳۷ ثانیه

پرتاب وزنه:

۱- سینا سرابی – بوشهر – ۱۸.۵۹ متر

۲- معین نازقلیجی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۷.۷۰ متر

۳- آرمان امینی – میهن – ۱۷.۲۹ متر

۸۰۰ متر:

۱- محمد صالح کمره – زنجان – ۱:۵۵.۹۴ دقیقه

۲- مبین علیخانی – میهن – ۱:۵۸.۳۲ دقیقه

۳- الوالفضل داوودی – میهن – ۱:۵۸.۳۲ دقیقه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- زنجان (فریزن زیرک، علیرضا حاجی، محمدمحسن درویشی، مصطفی تبوراک) – ۴۲.۱۵ ثانیه

۲- مقاومت شهرداری تبریز (یاسین گلمحمدی، رضا عهدنو، امیدرضا مرادی، علیرضا لیاقتی) – ۴۲.۵۸ ثانیه

۳-میهن (محمد رفیعی، بنیامین طهماسبی، بنیامین ماهری، ابوالفضل قنبری) – ۴۳.۳۶ ثانیه