روز نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاههای نوجوانان و جوانان پسر کشور با پیشتازی تیم زنجان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز مرحله نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاههای نوجوانان و جوانان پسر کشور " گرامیداشت شهدای اقتدار" که از جمعه ۷ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، با پیشتازی تیم زنجان به پایان رسید.
در این مسابقات ۱۶۷ دو و میدانی کار از تیمهای مقاومت شهرداری تبریز، میهن، زنجان، آکادمی کاکتوس خراسان، آکادمی پایتخت، بوشهر، دنا و خراسان شمالی با یکدیگر به رقابت پرداختند و پس از پیگیری دیگر مواد در روز پایانی (فردا) نیز به پایان میرسد.
نتایج برترینهای روز نخست به شرح زیر است:
۱۰۰۰۰ متر پیادهروی:
۱- امیرمحمد عرفانی – زنجان – ۴۸:۴۹.۱۰ دقیقه
۲- طاها بنیادی فرد – میهن – ۵۸:۱۰.۲۵ دقیقه
۳-محمد ریگائی – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۹:۳۱.۹۷ دقیقه
پرتاب چکش:
۱- امیر رضا آهنین مرام – مقاومت شهرداری تبریز – ۶۵.۹۲ متر
۲- سهیل آگاهی – میهن – ۶۴.۹۱ متر
۳- علیرضا نبی زاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۴.۵۹ متر
۱۰۰ متر:
۱- محمد باقری – میهن – ۱۱.۰۲ ثانیه
۲- محمد رفیعی – میهن – ۱۱.۰۳ ثانیه
۳- فرزین زیرک – زنجان – ۱۱.۲۶ ثانیه
۱۱۰ متر بامانع:
۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۱۱ ثانیه
۲- بنیامین طهماسبی – میهن – ۱۴.۲۶ ثانیه
۳- امیرمحمد سلیمانی – میهن – ۱۴.۵۱ ثانیه
۳۰۰۰ متر:
۱- امیرمحمد رستمی – مقاومت همدان – ۸:۵۴.۳۹ دقیقه
۲- میعاد گودرزی – زنجان – ۸:۵۸.۸۷ دقیقه
۳- امیرحسین خداکرمی – زنجان – ۹:۲۱.۹۰ دقیقه
پرتاب نیزه:
۱- محدهادی آرخی – زنجان – ۵۲.۸۳ متر
۲- پدرام خداوردی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۴۱.۲۹ متر
۳- رضا قرنجیک – مقاومت شهرداری تبریز – ۳۹.۳۶ متر
۴۰۰ متر:
۱- امیر رضا مرادی – مقامت شهرداری تبریز – ۴۸.۱۰ ثانیه
۲- مصطفی تبوراک – زنجان – ۴۸.۲۲۸ ثانیه
۳- امیر حسین انتظاری – ۴۹.۳۷ ثانیه
پرتاب وزنه:
۱- سینا سرابی – بوشهر – ۱۸.۵۹ متر
۲- معین نازقلیجی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۷.۷۰ متر
۳- آرمان امینی – میهن – ۱۷.۲۹ متر
۸۰۰ متر:
۱- محمد صالح کمره – زنجان – ۱:۵۵.۹۴ دقیقه
۲- مبین علیخانی – میهن – ۱:۵۸.۳۲ دقیقه
۳- الوالفضل داوودی – میهن – ۱:۵۸.۳۲ دقیقه
۴ در ۱۰۰ متر امدادی:
۱- زنجان (فریزن زیرک، علیرضا حاجی، محمدمحسن درویشی، مصطفی تبوراک) – ۴۲.۱۵ ثانیه
۲- مقاومت شهرداری تبریز (یاسین گلمحمدی، رضا عهدنو، امیدرضا مرادی، علیرضا لیاقتی) – ۴۲.۵۸ ثانیه
۳-میهن (محمد رفیعی، بنیامین طهماسبی، بنیامین ماهری، ابوالفضل قنبری) – ۴۳.۳۶ ثانیه