رئیس جمهور گفت: ایران هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده و نخواهد بود اما با متجاوز مقابله خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در گفتگو با حجت‌الاسلام سید محمدعلی ابطحی، علیرضا معزی و عبدالله گنجی، سه تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای به مهمترین مسائل روز و نیز ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم پرداخت. خلاصه و مهم ترین محورهای این گفتگو به شرح زیر است:

رئیس‌جمهور: دشمنان از نخستین روز‌های انقلاب در پی ترور، کودتا و تجزیه کشور بودند.

آقای پزشکیان: ایران هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده و نخواهد بود.

رئیس‌جمهور: ما ایستاده‌ایم و اگر کسی تجاوز کند با قدرت مقابله خواهیم کرد.

آقای پزشکیان: ما نمی‌خواهیم بجنگیم، اما از جنگ هم هراس نداریم.

آقای پزشکیان: دشمنان با اختلاف‌افکنی و درگیری میان کشورها، تلاش می‌کنند ملت‌ها را تضعیف کنند.

رئیس‌جمهور: پشت چهره فریبنده آمریکا حقیقتی شیطانی پنهان است که زنان و کودکان را قربانی می‌کند.

آقای پزشکیان: وحدت و انسجام داخلی، ایران را حفظ و چشم طمع دشمن را کور می‌کند.

رئیس‌جمهور: انتخاب بر اساس وابستگی حزبی مشکلات را حل نمی‌کند.

آقای پزشکیان: مشکلات کشور با تغییر افراد حل نمی‌شود، بلکه باید راه‌حل‌های ریشه‌ای یافت.

رئیس‌جمهور: دغدغه اصلی من انتصاب افراد بر اساس شایستگی و توانمندی است.

آقای پزشکیان: یکی از عوامل اصلی تورم، عملکرد دولت است؛ برخی دستگاه‌های موازی باید حذف شوند، اختلافات داخلی و صدا‌های وحدت‌شکن، از اسنپ‌بک یا تهدید‌های خارجی برای کشور خطرناک‌تر است.

رئیس‌جمهور: ادعای اروپا درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای بی‌اساس است.

آقای پزشکیان: ایران به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک نیست و تلاش خود را برای جلوگیری از آن کرده است.

رئیس‌جمهور: دانشگاهیان برای رفع مسائل حوزه آب و محیط‌زیست به میدان آمده‌اند.

آقای پزشکیان: باور دارم مسائل حوزه آب کشور راه‌حل علمی دارد.



رئیس‌جمهور: بیشترین وقتم را در آموزش‌وپروش گذاشته‌ام و این روند را ادامه خواهم داد.

آقای پزشکیان: با کمک مردم در ۶ ماه گذشته بیش از ۲ هزار مدرسه ساخته شده است.

رئیس‌جمهور: حل مشکلات جوانان از اولویت‌های جدی دولت است، اگر داده‌ها شفاف شود، همه پاسخگو می‌شوند و هیچ‌کس قادر به کتمان حقیقت نخواهد بود و فساد شکل نمی‌گیرد.

آقای پزشکیان: تا پای جان برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنیم؛ در این مسیر نیازمند همراهی مردم هستیم