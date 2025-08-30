پخش زنده
رئیس جمهور گفت: ایران هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده و نخواهد بود اما با متجاوز مقابله خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان در گفتگو با حجتالاسلام سید محمدعلی ابطحی، علیرضا معزی و عبدالله گنجی، سه تن از فعالان سیاسی و رسانهای به مهمترین مسائل روز و نیز ارزیابی عملکرد یکساله دولت چهاردهم پرداخت. خلاصه و مهم ترین محورهای این گفتگو به شرح زیر است:
رئیسجمهور: دشمنان از نخستین روزهای انقلاب در پی ترور، کودتا و تجزیه کشور بودند.
آقای پزشکیان: ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نخواهد بود.
رئیسجمهور: ما ایستادهایم و اگر کسی تجاوز کند با قدرت مقابله خواهیم کرد.
آقای پزشکیان: ما نمیخواهیم بجنگیم، اما از جنگ هم هراس نداریم.
آقای پزشکیان: دشمنان با اختلافافکنی و درگیری میان کشورها، تلاش میکنند ملتها را تضعیف کنند.
رئیسجمهور: پشت چهره فریبنده آمریکا حقیقتی شیطانی پنهان است که زنان و کودکان را قربانی میکند.
آقای پزشکیان: وحدت و انسجام داخلی، ایران را حفظ و چشم طمع دشمن را کور میکند.
رئیسجمهور: انتخاب بر اساس وابستگی حزبی مشکلات را حل نمیکند.
آقای پزشکیان: مشکلات کشور با تغییر افراد حل نمیشود، بلکه باید راهحلهای ریشهای یافت.
رئیسجمهور: دغدغه اصلی من انتصاب افراد بر اساس شایستگی و توانمندی است.
آقای پزشکیان: یکی از عوامل اصلی تورم، عملکرد دولت است؛ برخی دستگاههای موازی باید حذف شوند، اختلافات داخلی و صداهای وحدتشکن، از اسنپبک یا تهدیدهای خارجی برای کشور خطرناکتر است.
رئیسجمهور: ادعای اروپا درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای بیاساس است.
آقای پزشکیان: ایران به دنبال فعال شدن اسنپبک نیست و تلاش خود را برای جلوگیری از آن کرده است.
رئیسجمهور: دانشگاهیان برای رفع مسائل حوزه آب و محیطزیست به میدان آمدهاند.
آقای پزشکیان: باور دارم مسائل حوزه آب کشور راهحل علمی دارد.
رئیسجمهور: بیشترین وقتم را در آموزشوپروش گذاشتهام و این روند را ادامه خواهم داد.
آقای پزشکیان: با کمک مردم در ۶ ماه گذشته بیش از ۲ هزار مدرسه ساخته شده است.
رئیسجمهور: حل مشکلات جوانان از اولویتهای جدی دولت است، اگر دادهها شفاف شود، همه پاسخگو میشوند و هیچکس قادر به کتمان حقیقت نخواهد بود و فساد شکل نمیگیرد.
آقای پزشکیان: تا پای جان برای حل مشکلات مردم تلاش میکنیم؛ در این مسیر نیازمند همراهی مردم هستیم