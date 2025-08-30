

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هوپس پسران قهرمانى کشور با حضور ۱۴۴ بازیکن از سراسر کشور به مدت سه روز به میزبانى استان قزوین برگزار شد.

در پایان سه روز رقابت، آوا خدابنده لو از استان همدان قهرمان کشور شد، فاطمه احمدی از همدان نایب قهرمان شد و نازنین زهرا شریفی از خ جنوبی و کیانا نوروزی از استان فارس به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

این مسابقات ابتدا در ۴۸ جدول به صورت گروهى برگزار شد که در مرحله نخست از هر گروه، نفرات اول و دوم به دور حذفى صعود کردند.

در دور حذفی این رقابت ها، ٣٢ بازیکن به جدول نهایی مسابقات راه پیدا کردند و که در خاتمه نفرات اول تا ٣٢ تعیین مقام شدند.

پارمیدا نظری سرمربى تیم ملى هوپس دختران و پروانه کرمی مربی تیم ملی هوپس، این مسابقات را از نزدیک نظاره گر بودند.

در پایان نیز مهسا اسدیان از قز‌وین به عنوان بازیکن اخلاق در این رقابت‌ها انتخاب شد.

اختتامیه این مسابقات با حضور ندا پاکدامن سرپرست ادار کل ورزش استان قزوین و داوود محمدی رئیس هیئت قزوین و محسن جواهری معاون اداره کل ورزش جوانان و سایر مسئولین هیئت قزوین برگزار شد.

سرداورى این رقابت‌ها برعهده زهرا بیگم میربابایی و کمک سرداور سهیلا تقی پور بود.