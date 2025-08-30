به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد در حالیکه این شاخص درمنطقه سپاهان شهر با ۴۹ وبیمارستان صاحب الزمان ۳۹ AQI در وضعیت پاک است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های زرین شهر با ۱۰۴ وقهجاورستان با ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پارک زمزم با ۷۱، خرازی با ۶۳، دانشگاه صنعتی ۶۶، رودکی ۹۸، رهنان با ۶۹، زینبیه ۸۵، ولدان با ۸۹، هزار جریب ۶۶، فرشادی ۷۸، فیض ۷۰، کردآباد با ۷۵، کاوه ۹۸ و میرزاطاهر با ۵۹ AQI و شهر‌های شاهین شهر ۷۱، خمینی شهر ۸۹، کاشان با ۸۳ ومبارکه ۵۳ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.