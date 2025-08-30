پخش زنده
امروز: -
برنامه «ویدیو چک»، نمایش رادیویی «دریای شوق شمس»، مسابقه «نفوذی» و پخش ویدیوهای ارسالی مخاطبان در برنامه «نمای شما»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل جدید «ویدیو چک» پنجشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه ورزش پخش میشود. این برنامه موضوعهای روز ورزشی ایران و جهان را با با رویکرد طنزآمیز بررسی میکند.
نمایش رادیویی «دریای شوق شمس»، هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۱۹ بازپخش میشود. این نمایش زندگی دکتر هرمز شمس بنیانگذار چشم پزشکی نوین ایران را روایت میکند.
مسابقه «نفوذی»، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش میشود. در این مسابقه شرکتکنندگان باید در قالب عملیات اطلاعاتی، امنیتی و نفوذی، از چالشهای گوناگونی عبور کنند.
مخاطبان شبکه نمایش میتوانند دیدگاه و نقدهای خود را درباره فیلمهای این شبکه در قالب ویدیو بیان کنند. ویدیوهای ارسالی مخاطبان در برنامه «نمای شما»، پخش خواهد شد.