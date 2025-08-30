به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل جدید «ویدیو چک» پنجشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه ورزش پخش می‌شود. این برنامه موضوع‌های روز ورزشی ایران و جهان را با با رویکرد طنزآمیز بررسی می‌کند.

نمایش رادیویی «دریای شوق شمس»، هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۱۹ بازپخش می‌شود. این نمایش زندگی دکتر هرمز شمس بنیانگذار چشم پزشکی نوین ایران را روایت می‌کند.

مسابقه «نفوذی»، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود. در این مسابقه شرکت‌کنندگان باید در قالب عملیات اطلاعاتی، امنیتی و نفوذی، از چالش‌های گوناگونی عبور کنند.

مخاطبان شبکه نمایش می‌توانند دیدگاه و نقد‌های خود را درباره فیلم‌های این شبکه در قالب ویدیو بیان کنند. ویدیو‌های ارسالی مخاطبان در برنامه «نمای شما»، پخش خواهد شد.