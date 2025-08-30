

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی آسمان بیشتر مناطق کشور امروز صاف خواهد بود، اما در دامنه‌های البرز واقع در استان مازندران شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و در برخی ساعات رگبار پراکنده خواهیم بود.

از فردا، در شمال‌شرق و شرق کشور روند کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در نیمه شرقی کشور، به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، تا روز دوشنبه وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط جنوبی غرب کشور پیش‌بینی می‌شود.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای این مناطق اعتبار دارد.