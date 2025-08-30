به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این طرح با صرفه جویی ۴۸ مگاواتی پیک مصرف برف با همراهی استاندار اصفهان، در خیابان پاسداران اصفهان کلید خورد.

مدیران عامل برق شهرستان اصفهان در این آیین گفت: این طرح شامل تعویض ۴۰۰ هزار دستگاه چراغ پرمصرف ظرف مدت سه سال از طریق صنعت برق اصفهان و کاهش ۴۸ مگاوات از پیک مصرف شبانه و کاهش انرژی مصرفی معادل تولید یک نیروگاه خورشیدی ۷۰ مگاواتی را به همراه دارد.

دادخواه همچنین از تعویض ۱۶۰، ۰۰۰ دستگاه چراغ پرمصرف و کاهش پیک مصرف شبانه در حدود ۱۸ مگاوات و کاهش انرژی مصرفی معادل تولید یک نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی خبر داد و افزود: در شهرستان اصفهان تعویض ۱۵، ۰۰۰ دستگاه چراغ در معابر اصلی و فرعی تا پایان شهریور ماه محقق می‌شود.

وی به تشریح وضعیت پیشرفت طرح در خیابان‌های پاسداران، باغ گلدسته، استانداری، باب الرحمه، طالقانی، خیابان چهارباغ پایین، حد فاصل دروازه دولت تا چهار راه تختی پرداخت و گفت: تعویض ۲۵ هزار دستگاه چراغ در معابر اصلی و فرعی سطح شهر و استان اصفهان تا پایان شهریور امسال محقق می‌شود.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم در این آیین با اشاره به اثربخشی فوق‌العاده این طرح در صرفه‌جویی انرژی، گفت: این طرح عظیم به صورت همزمان در تمام ۲۸ شهرستان استان اصفهان اجرا خواهد شد و مدت زمان پیش‌بینى شده برای تکمیل آن، سه سال است.