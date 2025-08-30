پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب از تحقق آبرسانی پایدار به ۳۵۰ روستا از آغاز امسال خبر داد و گفت: با اجرای طرحهای در دست اقدام، سالانه دو هزار روستای کشور تا پایان ۱۴۰۷ از نعمت آب پایدار بهرهمند خواهند شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب چشمه سفید بروجن با اعلام این مطلب ادامه داد: با برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال ۱۴۰۷ سالانه ۲۰۰۰ روستا زیر پوشش خدمات پایدار آبرسانی قرار خواهند گرفت.
او با اشاره به عزم دولت در تامین پایدار آب شرب و بهداشت جمعیت روستایی کشور خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه انتقال آب چشمه سفید، آب شرب مورد نیاز ۱۵۱ روستای استان چهارمحال و بختیاری تامین میشود.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به مسئله تأمین آب در این منطقه گفت: موضوع انتقال آب از چشمه سفید و حل چالش کمآبی در شهرستانهای بروجن، لردگان، خانمیرزا و فلارد یکی از مطالبات دیرینه مردم این دو شهرستان بوده است که خوشبختانه با پیگیریهای جدی بهویژه طی چند ماه گذشته، روند اجرای این پروژه شتاب چشمگیری گرفته است و در این مدت پیگیریها نهتنها دو برابر بلکه بهجرأت میتوان گفت چند برابر شده است.
امینی با بیان اینکه این پروژه، یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی روستایی کشور است، اضافه کرد: این پروژه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دلیل پیشبینی چنین اعتباری، شدت بالای تنش آبی در منطقه است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در بودجه سال جاری، ردیف اعتباری به میزان ۲۵ همت برای رفع نیاز آبی روستاها در نظر گرفته شده است گفت: در دو هفته گذشته ۹هزار میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص یافته است.