بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته بیست و چهارم سال ۱۴۰۴ به ۷۳۴۹۴ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته بیست و چهارم سال ۱۴۰۴ در روز دوشنبه (سوم شهریور ماه) به ۷۳۴۹۴ مگاوات رسید. لازم به توضیح است این میزان مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۷۷۳۶۲ مگاوات بوده است که در سال جاری ۵ درصد کاهش یافته است.

؛ میزان تقاضای مصرف انرژی برق در طول روز بنا بر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ۱.۵۶۶.۰۳۷ مگاواتساعت بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۲.۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین افزایش تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، ۳.۳۹ درصد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای وزنی کشور در روز مذکور، ۳۰.۶۶ درجه سانتی گراد بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۱.۲۷ درجه کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توضیح است، بیشترین افزایش مصرف انرژی شرکت‌های برق منطقه‌ای از ابتدای سال تاکنون، به ترتیب مربوط به شرکت‌های برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مازندران و غرب بوده است.

همچنین بیشترین افزایش متوسط دمایی شرکت‌های برق منطقه‌ای از ابتدای سال تا کنون، به ترتیب مربوط به شرکت‌های برق منطقه‌ای خراسان، کرمان، سمنان و یزد بوده است.