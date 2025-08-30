معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از افتتاح پروژه‌های بزرگ آبرسانی در شهرستان سنقروکلیایی همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، «اله‌بخش همه‌خانی» با اشاره به بهره‌برداری از این طرح‌ها در روستا‌های آسماندول، قلعه فرهادخان، آب‌باریک علیا و مجتمع قره‌تپه گفت: این پروژه‌ها با هدف تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای جمعیتی بالغ بر ۳۲۰۰ نفر اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان ایفا می‌کند.

او افزود: این طرح‌ها شامل ساخت چهار باب مخزن ذخیره آب با مجموع حجم ۲۰۰ مترمکعب، احداث چهار ایستگاه پمپاژ برای تقویت فشار و انتقال آب و اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه توزیع است که با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال و از محل منابع ملی و استانی اجرا شده است.

همه‌خانی با اشاره به مشارکت بسیج سازندگی سپاه نبی‌اکرم (ص) در اجرای این طرح‌ها، تأکید کرد: این اقدامات نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های روستایی، کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت در روستا‌ها دارد.

او افزود: این پروژه‌ها ۴۱ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما بخشی از پروژه‌ها از جمله آبرسانی به روستا‌های آگاه و سهنله به دلیل وجود معارضین اجتماعی با توقف عملیات مواجه شده است.

به گفته معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفا، فرماندار شهرستان سنقروکلیایی رفع این موانع را در دستور کار قرار داده تا در کوتاه‌ترین زمان، عملیات اجرایی طرح‌های آبرسانی از سر گرفته شود.

همه‌خانی تصریح کرد: توسعه خدمات زیربنایی در مناطق محروم از اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه است و تلاش می‌شود روند اجرای پروژه‌های مشابه در دیگر نقاط استان نیز شتاب بیشتری بگیرد.