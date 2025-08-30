به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در حاشیه مراسم افتتاح تصفیه‌خانه آب آشامیدنی فیروزآباد گفت: در هفته دولت یک‌هزار و ۶۶۲ طرح در فارس افتتاح یا ساخت آن آغاز می‌شود که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به حوزه آب است و با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فیروزآباد، مشکل آب آشامیدنی این شهرستان برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه تغییر اقلیم و برداشت غیراصولی منابع زیرزمینی در کشور مشکلات جدی آبی ایجاد کرده است، افزود: در فارس اگرچه بارندگی در برخی مناطق تا پنج میلی‌متر کاهش یافته، اما با مدیریت صحیح منابع و تلاش مدیران، بحران آبی وجود ندارد و تنها با تنش آبی روبه‌رو هستیم.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: در شمال و مرکز استان اقدامات مهمی در مدیریت منابع آبی انجام شده و در بخش کشاورزی با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، صرفه‌جویی و بهره‌وری افزایش یافته است. همچنین در بخش صنعت بازچرخانی و استفاده از پساب در دستور کار قرار دارد.

امیری تأکید کرد: مردم استان نگران تأمین آب آشامیدنی نباشند، چراکه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت، اما مدیریت مصرف و صرفه‌جویی باید در اولویت شهروندان باشد.