رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو با تأکید بر نقش کلیدی صنعت آب و برق در توسعه همکاریهای خارجی ایران، اعلام کرد: صنعت آب و برق نقطه قوت ایران در همکاریهای خارجی است و میتواند زمینهساز حضور مؤثر کشور در تجارت منطقهای و بینالمللی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشستی با موضوع «تور گردشگری صنعتی مرکز امور بینالملل وزارت نیرو» میزبان جمعی از فعالان حوزه برق و انرژی بود. نظر به اهمیت شکلگیری همکاریهای بینالمللی در راستای توسعه توانمندیهای داخلی فعالان حوزه برق، وزارت نیرو بنا دارد، جمعی از فعالان حوزه برق و انرژی را در دیدار با فعالان روس و بلاروس این حوزه همراهی کرده و در بیست و نهمین نمایشگاه انرژی و اکولوژی بلاروس، جایگاهی اختصاصی برای آنان مهیا کند.
محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو، در ابتدای این نشست تاکید کرد: با کشور روسیه در چند پیمان منطقهای و بینالمللی همکاری داریم. نخستین زمینه همکاری ما، سازمان همکاریهای شانگهای است که فعالیتهای اقتصادی با همکاری روسیه، چین، هند، تاجیکستان و چند کشور دیگر انجام میشود. ۴۳ درصد جمعیت جهان ذیل کشورهای همین سازمان همکاری دارند. دیگر پیمان مشترک ایران و روسیه، پیمان بریکس است. در اینجا علاوه بر کشورهایی مانند روسیه، چین و هند، کشورهای آفریقای جنوبی و برزیل نیز حضور دارند.
وی ادامه داد: بخش بعدی از همکاریها اهمیت ویژهای دارد، پیمان اوراسیا است. در این پیمان هم روسیه به عنوان عضو اصلی حضور دارد و قریب به ۸۰ درصد از جمعیت و اقتصاد این پیمان را کشور روسیه رقم میزند. باید پیمان اوراسیا را غنیمت بشمریم، اما اگر در حوزه صادرات فعال نباشیم، شاید در سالهای آینده مجبور به واردات شویم.
تحریمها به نوعی همکاری اقتصادی ایران و روسیه را تسهیل کرد
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو اضافه کرد: امروز با همه شرایط سخت موجود، افتخار و توان فنی کشور در صنعت آب و برق قرار دارد. اگر بنا باشد حضور موثری در صحنه تجارت منطقهای و بینالمللی داشته باشیم، نقطه قوت ما در صنعت آب و برق است که تولیدکنندگان، خدماتدهندگان و پیمانکاران بسیاری در آن فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: در این شرایط باید بتوانیم از فرصت همکاری پیش آمده بهرهبرداری کنیم. روسیه بین پنج قدرت اصلی دنیا و از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل به شمار میآید. در مدت اخیر و به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، همکاری گستردهای با ایران داشته و کمک قابل توجهی به کشور ارائه کرد؛ بنابراین باید از فرصت همکاری پیش آمده استفاده کرده و از این راه به سیاستمداران کشور نیز کمک کنیم.
علاءالدینی در پایان متذکر شد: ایران باید زمینهساز همکاری کشورهای منطقه باشد. ما ۱۵ کشور همسایه داریم که قدرتمندترین آنها روسیه است. شاید در سه سال اخیر این فرصت برای ما وجود نداشت که اینچنین قدرتمند پا به عرصه بگذاریم، اما فصل مشترک تحریم با همه تهدیدات خود، فرصتهایی را نیز میان ایران و روسیه ایجاد کرد تا نقشه راه اقدامات مشترک اقتصادی دو کشور در بسترهایی مانند تور گردشگری صنعتی وزارت نیرو تنظیم شود.