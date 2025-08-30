مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اعلام این خبر گفت: فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان روز شنبه ۸ شهریور با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد نادرخانی» اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب زنجان به ۷۵ هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش می‌یابد. وی افزود: مدول اول این تصفیه خانه با سیستم لجن فعال با حذف نیتروژن و مدول دوم با سیستم تصفیه SBR فعالیت می‌کند.

نادرخانی بیان کرد: این تصفیه خانه با مشارکت بخش خصوصی و به روش BOT احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: با بهره برداری از این تصفیه خانه جمعیتی افزون بر ۴۱۰ هزار نفر در شهر زنجان از خدمات تصفیه بهداشتی فاضلاب برخوردار شدند.

به گفته نادرخانی پساب تولیدی در این تصفیه خانه به حجم بیش از ۱۸ میلیون متر مکعب در سال به جای آب‌های زیر زمینی در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.

وی گفت: شرکت راشا کاسپین۷ ایرانیان، شهرک‌های صنعتی اشراق، نوآوران و شهید شهریاری از جمله واحد‌های دریافت کننده پساب به جای آب در صنایع زنجان هستند.

گفتنی است: ۳۰ درصد از پساب تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب زنجان نیز با هدف حفاظت از محیط زیست و کمک به پالایش زنجانرود در این رودخانه رها سازی می‌شود.