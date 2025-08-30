به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هجدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان با مشارکت ورزشکاران معلول از سراسر کشور از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور در اردوگاه شهید عظیمی شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار شد.

در این جشنواره فرهنگی ورزشی شرکت کنندگان در رشته‌های دارت، تنیس روی میز، دو و شطرنج با هم رقابت کردند.

خانم‌ها لیلا صادقی‌نژاد و زهرا مهدوی از کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب مقام‌های سوم و چهارم در رشته دوی ۱۰۰ متر و دارت شدند.