درخشش بانوان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره ورزشی معلولان
بانوان کهگیلویه و بویراحمد در هجدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان در مازندران مقام کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هجدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان با مشارکت ورزشکاران معلول از سراسر کشور از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور در اردوگاه شهید عظیمی شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار شد. در این جشنواره فرهنگی ورزشی شرکت کنندگان در رشتههای دارت، تنیس روی میز، دو و شطرنج با هم رقابت کردند. خانمها لیلا صادقینژاد و زهرا مهدوی از کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب مقامهای سوم و چهارم در رشته دوی ۱۰۰ متر و دارت شدند.