به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت:۲۳:۰۰ شب گذشته یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۵ محور دیهوک - فردوس با شتر برخورد کرد که در اثر این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه ۵۰ درصد به راننده خودرو به دلیل عدم توجه به جلو و ۵۰ درصد به مالک شتر به علت رها کردن احشام، تشخیص داده شده است.

در این حادثه مصدومین حادثه که مسافر و اهل بندرعباس بودند توسط عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان فردوس منتقل شدند.