مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از پایان عملیات بهسازی راه روستایی بیدک بخش سرفاریاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو گفت: نبود راه ارتباطی مناسب در روستای بیدک بخش سرفاریاب عبور و مرور را برای مردم بسیار سخت و دشوار کرده بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: بعد از بازدید‌ها و سرکشی‌های صورت گرفته این طرح در اولویت کاری این اداره کل قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۳ با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

پیمانجو در ادامه افزود: این طرح به طول ۵ کیلومتر بوده و تعداد ۴ پل در این راه روستایی احداث شد.