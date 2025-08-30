پایان عملیات بهسازی راه روستایی بیدک با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از پایان عملیات بهسازی راه روستایی بیدک بخش سرفاریاب خبر داد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان افزود: بعد از بازدیدها و سرکشیهای صورت گرفته این طرح در اولویت کاری این اداره کل قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۳ با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
پیمانجو در ادامه افزود: این طرح به طول ۵ کیلومتر بوده و تعداد ۴ پل در این راه روستایی احداث شد.
این مسئول عنوان کرد: همچنین در این طرح ۱۵۰ مترمکعب دیوار حائل، ۶ هزار متر مکعب خاکریزی، ۲ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شد.