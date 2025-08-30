پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت ۴ پروژه بهسازی روستاهای این شهرستان بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت هفته دولت و با حضور میر صفدری، معاون توسعه ومنابع استانداری، مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس، شماعی فرماندار تویسرکان، شریفی مفید معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن استان همدان، مومیوند مدیر بنیاد مسکن تویسرکان و مدیران و مسئولان شهرستانی، چهار پروژه بهسازی معابر روستاهای شهرستان تویسرکان به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به صورت همزمان افتتاح شد.
دراین مراسم که به نمایندگی در روستای امامزاده زید، برگزار شد میر صفدری با قدردانی از مجموعه بنیاد مسکن به ارتقاءسطح زندگی در روستاها اشاره کرد وابراز داشت: شاهد بهبود کیفیت زندگی در روستاهای به نسبت چند سال قبل هستیم واین موضوع را مدیون نگاه خاص نظام مقدس و دولت به محرومان بخصوص روستائیان وزحمات نهاد پر برکت بنیاد مسکن هستیم.
مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس نیز با تبریک هفته دولت وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای دولت با تقدیر از کارها وفعالیتهای بنیاد مسکن افزود: از زمان تصدی نمایندگی مردم تویسرکان در مجلس به دنبال ارتقاء شاخص بهسازی در شهرستان بودهایم که این مهم با زحمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بخصوص مدیران وکارکنان پرتلاش این شهرستان در حال وقوع است که به نوبه خود از این تلاشها قدردانی میکنم.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان، نیز با ارائه گزارشی از بهره برداری از ۴ پروژه بهسازی به ارزش۱۸ میلیارد تومان خبر داد و افزود: در هفته دولت ۴ پروژه بهسازی همزمان افتتاح میشود که با احتساب این پروژهها تعداد روستاهایی که شروع به عملیات بهسازی شده است به۸۵ روستا میرسد که از این۸۵ روستا تعداد ۶۵ روستا در فاز اول به اتمام رسیده واز این تعداد ۳۴ روستا در فاز دوم در حال اجرا است.
مومیوند از برنامه بنیاد مسکن برای بهسازی در تمامی روستاهای شهرستان خبر داد وگفت: برنامه ریزی کردهایم تا با کمک فر ماندار در کمیته برنامه ریزی، حمایت نماینده ومساعدتها و پشتیبانیهای اداره کل بنیاد مسکن استان تمامی روستاها را از نعمت بهسازی حداقل در یک فاز بهرهمند سازیم.