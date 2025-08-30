پخش زنده
معاون اداری و مالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم با هدف تأمین بخشی از نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه متأهل، ساخت ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مهدی پندار در حاشیه افتتاح خوابگاه موسینژاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: تاکنون نزدیک به یکهزار واحد از خوابگاههای متاهلی تکمیل و افتتاح شده است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه این نوع خوابگاهها در دانشگاهها افزود: سال گذشته اعتبار این طرح حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود که با پیگیریهای وزیر محترم علوم و همراهی مجلس ، این عدد امسال به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. علاوه بر این، در سال گذشته حدود ۶۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات خانواده و جوانی جمعیت جذب شد و پیشبینی ما این است که امسال نیز منابعی از این محل تامین شود.
پندار با بیان اینکه سهم دانشگاهها در این طرح متناسب با تعداد دانشجویان هدف تعیین شده است، توضیح داد: تفاهمنامههای متعددی با دانشگاهها امضا شده و روند اجرایی بخش زیادی از پروژهها آغاز شده است ، همچنین ستاد اجرایی فرمان امام با تعهد ۵۰۰ میلیارد تومانی بخشی از این پروژهها را حمایت میکند.
وی در تشریح روشهای تأمین مالی طرح گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینهها بهصورت نقدی از سوی وزارت علوم پرداخت میشود، حدود ۵۰ درصد از طریق وامهای بانکی مربوط به طرح جهش تولید مسکن تأمین خواهد شد و ۲۵ درصد باقیمانده نیز از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایهای دانشگاهها به استناد قانون جوانی جمعیت، مشارکت خیرین، مولدسازی دارایی دانشگاهها و سایر منابع قانونی پوشش داده میشود.
معاون اداری و مالی وزارت علوم تأکید کرد: با این سازوکار پیشبینی شده، احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی تا پایان برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد و امیدواریم دانشگاهها بتوانند بخش عمده نیاز دانشجویان متأهل را پاسخ دهند.