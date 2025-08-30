پخش زنده
عملیات بهسازی معابر و نصب تأسیسات روشنایی مسیرهای دسترسی باغ تاریخی گلشن شهرستان طبس در مراحل پایانی خود قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: باغ گلشن ازجمله باغهای تاریخی و با اهمیت استان است که بهصورت روزانه مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران و مسافران ورودی به این شهرستان قرار میگیرد و به این لحاظ یکی از جاذبههای ویژه گردشگری شهرستان طبس محسوب می شود.
برآبادی افزود: رسیدگی به فضاهای داخلی، عمارت اصلی و سردرب ورودی و همچنین فضاهای سبز باغ باید با دقت و جدیت تمام پیگیری شود .
به گفته وی سال جاری تخصیص یافته که تا پایان شهریور ماه عملیات بهسازی و اجرای تأسیسات باغ گلشن تکمیل شده و آماده بهره برداری میشود.
برآبادی همچنین از فرآیند احداث و نصب تاسیسات نیروگاه برق تجدید پذیر موزه مردم شناسی طبس که با اعتبار ۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی در حال اجرا است بازدید کرد.