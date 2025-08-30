همزمان با هفته دولت، آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی با معرفی دستگاه‌های اجرایی برتر استان، روز یکشنبه ۹ شهریور در بیرجند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر جشنواره شهید رجایی استان گفت: این جشنواره فرصتی برای قدردانی از خدمتگزاران واقعی مردم است و معیار اصلی برتری دستگاه‌ها، خدمتگزاری مطلوب به مردم است.

بهدانی افزود: جشنواره شهید رجایی همه ساله همزمان با هفته دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های نظام اداری کشور و با هدف ارج نهادن به تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی و ارتقای فرهنگ خدمت‌رسانی برگزار می‌شود.

وی گفت: امسال ۵۹ دستگاه اجرایی استان در بخش شاخص‌های عمومی در ۸ محور با ۲۰ شاخص و همچنین در ۵۵۴ شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

دبیر جشنواره شهید رجایی استان افزود: بانک‌های دولتی نیز برای نخستین بار به صورت رسمی در فرآیند ارزیابی جشنواره شهید رجایی حضور دارند و ۳۱ شهرداری استان نیز بر اساس شاخص‌های اختصاصی تدوین شده توسط دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

بهدانی گفت: معرفی دستگاه‌های برتر در شاخص‌های مختلف ضمن ایجاد انگیزه برای خدمت بهتر به مردم شریف خراسان جنوبی، باعث افزایش رضایتمندی عمومی و تسهیل مسیر توسعه و آبادانی استان شود.