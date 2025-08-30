بنابر اعلام شرکت توانیر، در عملیات مشترک شرکت توزیع برق مازندران با نهاد‌های امنیتی، ۸۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و ضبط شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، بخش عمده این کشفیات مربوط به یک سوله صنعتی نیمه‌تعطیل بود که در آن ۷۷ دستگاه ماینر با مصرف حدود ۳۲۰ کیلووات برق غیرمجاز در حال فعالیت بودند؛ میزانی معادل مصرف صدها خانوار شهری.

همچنین در بازرسی‌های جداگانه از اماکن مسکونی، ۱۲ دستگاه دیگر نیز شناسایی و جمع‌آوری شد. تمامی تجهیزات پس از ضبط، با تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی تحویل داده شد.

شرکت توانیر یادآور شد: شهروندان می‌توانند با گزارش فعالیت‌های غیرمجاز از طریق پیامک به ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای کشف هر دستگاه ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.