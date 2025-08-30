همزمان با هفتمین روز هفته دولت، فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عباس علی آبادی در نخستین برنامه سفر یک روزه خود به استان زنجان در آیین افتتاح این تصفیه خانه حضور یافت.

فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با هدف افزایش جمعیت تحت پوشش این شرکت به ۴۱۰ هزار نفر و افزایش پساب تولیدی به ۷۵ هزار مترمکعب در شبانه روز در زنجان اجرا شده است.

با افتتاح این پروژه توان تصفیه ۱۰۰ درصد فاضلاب تولیدی شهر زنجان فراهم می‌شود که با توجه به مطالبات گسترده شهروندان، شرکت آبفا آمادگی دارد در صورت تامین اعتبار نسبت به تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب زنجان در سریعترین زمان اقدام کند.

در این مراسم طرح حفر و تجهیز ۴۰ حلقه چاه در روستا‌های استان نیز با اعتبار هزار میلیارد ریال با هدف آبرسانی به روستاییان به بهره برداری رسید.

اجرای خطوط انتقال آب چاه‌های شهر ابهر به مخزن شناط با بیش از ۲.۵ کیلومتر لوله گذاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های افتتاح شده است.

بازدید از عملیات اجرایی سد مشمپا، حضور در آیین آبگیری سد بلوبین، کلنگ زنی اجرای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در خدابنده و حضور در مراسم افتتاح طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق زنجان از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر نیرو به استان زنجان است.