با سفر وزیر بهداشت به شهرستان بافق، دو طرح خیری در حوزه سلامت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با سفر وزیر بهداشت به شهرستان بافق، دو طرح خیری در حوزه سلامت شامل پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ زنده‌یاد حاج رضا حبیبیان بافقی و آزمایشگاه مرکزی زنده‌یاد علی اکبریان بافقی به بهره‌برداری رسید.

پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی که با مشارکت خانواده مرحوم حبیبیان و منابع ملی و استانی احداث شده، در زمینی به مساحت هزار متر مربع و با زیربنای ۳۸۷ متر مربع ساخته شده و بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

همچنین آزمایشگاه مرکزی بافق با هدف ارتقای خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی منطقه، در زمینی ۵۰۰ متر مربعی و با اعتباری بالغ بر ۱۴۸ میلیارد ریال راه‌اندازی شد. این مرکز با برخورداری از تجهیزات مدرن و نیروی متخصص، امکان انجام طیف گسترده‌ای از آزمایش‌های عمومی و تخصصی را فراهم می‌کند.

وزیر بهداشت در جریان این سفر از روند تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی ولیعصر بافق نیز بازدید کرد و وعده داد این بیمارستان تا بهمن‌ماه سال جاری تجهیز و به بهره‌برداری برسد. ظفرقندی با تأکید بر اهمیت این پروژه در کاهش مراجعات مردم به مرکز استان یزد، حمایت کامل وزارت بهداشت از تکمیل آن را اعلام کرد.

در این بازدید، استاندار یزد، نماینده مردم بافق در مجلس، فرماندار بافق و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند و رضا فلاح فرماندار بافق گزارشی از پیشرفت پروژه ارائه داد.