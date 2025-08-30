به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به کاهش منابع آبی در استان، سازمان جهاد کشاورزی برنامه‌هایی از جمله ترویج روشهای نوین آبیاری، جایگزینی باغهای پرآب‌بر با ارقام کم‌آب‌بر و توسعه کشت گیاهان دارویی را در دستور کار قرار داده است.

محمدرضا اصغری، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش باغبانی استان افزود: اصلاح باغهای درجه دو از طریق هرس، تغذیه و اصلاح روشهای آبیاری در دستور کار قرار گرفته و باغهای درجه سه هم با ارقام کم‌آب‌بر همچون پسته، بادام و انگور جایگزین می‌شوند.

اصغری اظهارکرد: توسعه کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر از جمله گل محمدی و زعفران در مناطق مستعد، ترویج استفاده از درختان میوه پایه رویشی برای ایجاد باغهای متراکم با روشهای آبیاری قطره‌ای، بهره‌گیری از روشهای نوین آبیاری همچون قطره‌ای و زیرسطحی به جای روش سنتی غرقابی و احداث سایبان باغی برای کاهش مصرف آب و ارتقای کیفیت محصولات از دیگر برنامه‌های این سازمان است.

وی گفت: در راستای تغییر الگوی کشت، اقداماتی همچون توزیع نهال یارانه‌دار درختان کم‌آب‌بر، اجرای طرحهای توسعه آبیاری نوین، بهبود تغذیه باغها، توزیع نهال و بذر گیاهان دارویی یارانه‌ای و همچنین ارائه تسهیلات بانکی برای اصلاح و احیای باغها انجام گرفته است.

اصغری تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه مجوزی برای ایجاد باغ جدید از سوی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یا واحدهای شهرستانی صادر نمی‌شود و موضوع صدور مجوز و نظارت بر حفر چاهها بر عهده شرکت آب منطقه‌ای استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به وضعیت سامانه‌های نوین آبیاری در استان اضافه کرد: درحال حاضر حدود ۲۰ درصد از باغهای آذربایجان‌غربی به این سامانه‌ها مجهز هستند، اما توسعه این روشها نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر در قالب تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض است.