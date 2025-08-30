پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان از اجرای طرح جهادی تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ به مناسبت برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سعید بدوی با اشاره به برگزاری این کنگره از هفتم تا هفدهم شهریور گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان در راستای گرامیداشت این رویداد بزرگ، غرفهای به صورت روزانه در محل برگزاری کنگره، واقع در سایت ۲۲ هزار هکتاری شهدا، مستقر کرده تا مجموعهای از برنامههای فرهنگی و اجتماعی را اجرا کند.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامههای ما اجرای طرح جهادی تبدیل اسناد دفترچهای به سند تکبرگ است و در این غرفه، ضرورت و مزایای این اقدام برای مراجعه کنندگان تبیین میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچهای ممنوع است و همه مردم باید نسبت به تبدیل اسناد قدیمی خود به سند تکبرگ اقدام کنند.
سعید بدوی در ادامه توضیح داد: برای تسهیل این روند، برنامهای طراحی شده تا مردم بتوانند اسناد دفترچهای خود را مستقیماً به غرفه تحویل دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی برای صدور سند تکبرگ انجام شود.