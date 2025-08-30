پخش زنده
شکارچیان بیرحم آهوان در پارک ملی قمیشلو شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو گفت: شکارچیانی که دو آهوی ماده را شکار و یک بره آهو را نیز زخمی و زنده گیری کرده بودند، شناسایی شدند و به زودی دستگیر خواهند شد.
محمد بلماسب افزود: محیط بانان پس از شناسایی محدوده حضور متخلف در گشت و کنترل شبانه این پارک، ساعت ۲:۳۰ بامداد پس از انجام عملیات تعقیب و گریز، خودرو متخلفان را متوقف کردند.
وی ادامه داد: شکارچیان ۲ آهوی ماده را شکار و یک برهآهو را نیز زخمی و صید کرده بودند که لاشه آنها درصندوقعقبب خودرو کشف شد.
رئیس پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش افزود: متخلفان با استفاده از تاریکی شب متواری شدند که از مدارک بجا مانده در خودرو و توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، شکارچیان شناسایی شده و پرونده برای رسیدگی در مراجع قضایی در حال پیگیری است.