به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول انجمن خوشنویسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور گفت: آزمون انجمن خوشنویسان ایران در محل مجتمع امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با حضور سرپرست، مدیر اجرایی، مسئول آموزش، بازرس شعبه انجمن خوشنویسان و نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی به مدت سه روز برگزار شد و ۱۳۵ خوشنویس نیشابوری هنرشان را آزمودند.

علی دربهشتی افزود: در این آزمون ۶۹ نفر در پنج سطح مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز و ۶۶ نفر در سه سطح خط تحریری شرکت کردند.

وی ادامه داد: اوراق امتحانی این هنرمندان برای تصحیح به تهران ارسال شده است و مدارک قبولی توسط انجمن خوشنویسان ایران صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: هنر خوشنویسی در نیشابور دارای قدمت فراوان است و علاقه مردم به خصوص جوانان هنرمند این دیار زبانزد است.