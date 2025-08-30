به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ میز خدمت محله‌محور به مناسبت هفته دولت و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران کل بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی استان در مسجد حضرت قاسم (ع) محله قاسمیه ارومیه برگزار شد.

این آیین که با استقبال گسترده شهروندان همراه بود، فرصتی فراهم ساخت تا آنها به‌صورت مستقیم دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌های خود را با مسئولان مطرح و مدیران نیز با هدف تسریع در روند پاسخگویی و رفع مسائل شهروندان، دستورات لازم را صادر کردند.

میز خدمت محله‌محور در راستای تقویت ارتباط چهره‌به‌چهره مردم و مسئولان، ارتقای اعتماد عمومی و ارائه خدمات کارآمدتر برگزار می‌شود.

حل مشکل آسفالت معابر محله قاسمیه، ساماندهی ضایعات فروشی محله و انتقال آن به مکانی مناسب، ساماندهی و نوسازی بوستان‌های محله، ایجاد هنرستان برای دانش آموزان محله قاسمیه و اختصاص فرهنگسرا برای گروه‌های جهادی خدمت کننده در محله از جمله درخواست‌های حاضران در این نیز خدمت بود.