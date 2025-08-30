امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با علی لاریجانی

آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد.
عکاس :امیرحسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ - ۰۹:۱۸
خبرهای مرتبط

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقام ارشد چین

دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق با دبیر شورای عالی امنیت ملی

دیدار دستیار ویژه ولادیمیر پوتین با دبیر شورای عالی امنیت ملی

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، دیدار دو جانبه ، دبیر شورای عالی امنیت ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 