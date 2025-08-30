رییس امور آموزش قوه قضاییه افزود: بر اساس بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی باید از میان قضات بازنشسته یا شاغل معرفی‌شده توسط قوه قضاییه باشد. حضور قضات در هیأت‌های حل اختلاف به منظور تقویت جنبه‌های حقوقی و بی‌طرفی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی پیش‌بینی شده است.

جوهری با اشاره به اهمیت اجرای برنامه های عملیاتی سند تحول قضایی گفت: در یکی از برنامه های عملیاتی در اجرای سند تحول و تعالی قضایی، تربیت قاضی تخصصی تبیین شده است و معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه این مورد را به جد مورد توجه و تاکید قرار دادند و امور آموزش این معاونت نیز بر آن اهتمام داشته است و این دوره نیز در راستای ماموریت سند راهبردی ۲۳۱ سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال اجرا می باشد.

وی با اشاره به ضرورت هم اندیشی آموزشی_تخصصی، افزود: گذراندن واحدهای درسی در حل مسائل مسئله محور و متنوع کفایت نمی کند و آموزش تخصصی و هم اندیشی مشترک و مستمر امری ضروری است تا با نگاه علمی به درک و فهم مشترک برای حل مسائل و مباحث حقوقی برسیم.

رییس امور آموزش قوه قضاییه گفت: بر اساس سرفصل های آموزشی مورد نیاز و اثر بخش بنا داریم، آموزش مشترک و نظامندی مهیا کنیم تا در سایه همکاری مشترک و در راستای ارتقاء حقوق شهروندان بویژه برای فعالان اقتصادی در تسهیل امور مرتبط با حقوق مالیاتی گام موثری برداریم.

نادر آریا؛ رییس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هیات های حل اختلاف مالیاتی اعم از هیات بدوی، تجدیدنظر و هم ارز نقش اساسی در تامین عدالت مالیاتی ایفا می کنند و با هم افزایی دانش مالیاتی جامع و کامل اعضا هر سه بند متشکل از نمایندگان بند ۱ سازمان مالیاتی، بند ۲ قوه قضاییه (قضات) و بند ۳ اصناف، آراء دقیق تر با سرعت و کیفیت مطلوب تری صادر خواهد شد.

رییس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بلافاصله بعد از برگزاری این دوره در ۶ منطقه تجمیع شده از سراسر کشور آموزش خواهیم داشت. در دوره های آموزش تخصصی، مجرب ترین اساتید با برجسته ترین سطوح دانشی بواسطه اهمیت موضوع دادرسی مالیاتی و شان حضور قضات محترم منتخب شده اند.

آریا افزود: برآیند برگزاری این دوره ها، قطعاً به ارتقاء درجه عدالت مالیاتی و صحت و دقت بیشتر در صدور آراء هیات های حل اختلاف می انجامد.

محمد طاهری نژاد؛ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهمترین هدف گذاری در برگزاری این دوره، آموزش تخصصی ویژه حقوق مالیاتی برای نماینده بند ۲ اعم از قضات بازنشسته و شاغل دستگاه قضایی است تا در هیات های حل اختلاف مالیاتی نقش محوری در احساس عدالت و برگزاری عادلانه دادرسی ها انجام دهند. حضور کیفی و ماهوی و اشراف کامل به مودی این اطمینان را می دهد که قاضی کاملاً بیطرف و بر اساس عدالت نظر می دهد و نماینده سازمان امور مالیاتی نیست.

رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با اینکه در خلال این دوره ها با هدف هم افزایی و هم فکری دانش تخصصی، خلا دانش فنی پر می شود و وقت گذاری و حضور قضات بازنشسته و شاغل به نسبت متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

طاهری نژاد با اشاره به اهمیت دو چندان حضور قضات دستگاه قضا گفت: مودیان مالیاتی یا همان فعالان اقتصادی در هیات های حل اختلاف مالیاتی انتظار دارند تا اعتراض شان با وسعت وقت و حفظ کرامت بررسی شود و تظلم خواهی شان مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.

احمد غفارزاده یکی از اساتید این دوره افزود: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در هر کشوری بایستی بدان اهمیت داده شود این است که فعالان اقتصادی در کشور متبوع خود باید احساس امنیت اقتصادی کنند. وقتی فردی سرمایه گذاری می کند ممکن است یک دستگاه مالیات ستان تعرض مالیاتی انجام دهد لذا خاطر این فرد بواسطه وجود نظام دادرسی برای احقاق حقوق خود باید آسوده خاطر باشد.لذا ضرورت دارد هیات های حل اختلافات مالیاتی و نظام دادرسی با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مودیان آشنا باشند تا ضمن مالیات ستانی، عدالت مالیاتی و قوانین و مقررات برقرارشود.

وی گفت: به جهت اینکه رسیدگی به پرونده های مالیاتی در دادگاه های اختصاصی غیرقضایی صورت می گیرد لذا دادگاه ها بطور مستقیم با پرونده های مالیاتی سرو کار ندارد. دروس دانشگاه ها محدود به برگزاری چند واحد مرتبط با حقوق مالیاتی است. از اینرو در میان مدت برگزاری دوره های تخصصی ضمن خدمت قضات به منظور احاطه کامل به دانش مالیاتی و حضور موثر در هیات ها تعیین کننده است و در بلند مدت دایر کردن رشته حقوق مالیاتی در دانشگاه مثمر ثمر است.

غفارزاده افزود: به نوبه خود از حمایت و پشتیبانی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در برگزاری های دوره های آموزشی تشکر می کنم. اثرات همکاری در این امر در نگاه متفاوت مرکز آموزش و پژوهش این سازمان مشهود است.

موضوعات سرفصل‌های آموزشی حقوق مالیاتی عبارتند از: قوانین و مقررات مالیاتی و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با دادرسی مالیاتی و فرایندهای آن، طبقه بندی درآمدها و تفاوت های آن، هزینه های قابل قبول و شروط پذیرش معافیت های مالیاتی، موضوع دستورالعمل ماده ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ دستورالعمل ۵۲۲ و کلیات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایایه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

در این دوره، مباحث مرتبط با فرآیندهای دادرسی مالیاتی، چالش‌ها و رویه‌های قانونی بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین آخرین اصلاحات و دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.