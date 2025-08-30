یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی در منطقه شکار ممنوع کوه خرسی مرودشت در استان فارس با کمک محیط‌بانان و عشایر منطقه، نجات یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش مرودشت گفت: این خرس که دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه پا و عفونت شده بود، به‌احتمال زیاد به دلیل گرفتار شدن در تله زخمی شده بود. پس از زنده‌گیری، این حیوان به پارک ملی بمو منتقل و تحت مراقبت‌های دامپزشکی قرار گرفت.

لیلا جولایی افزود: دیروز طبیعت‌گردانی که در ارتفاعات کوه خرسی حضور داشتند، با خرس زخمی مواجه شدند و بلافاصله موضوع را به اداره محیط زیست مرودشت اطلاع دادند. پس از هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، تیم تخصصی به همراه دامپزشک به منطقه اعزام شد.

وی گفت :پس از چند ساعت جست‌و‌جو، خرس زخمی پیدا و با موفقیت بیهوش شد. با همکاری محیط‌بانان و عشایر منطقه، این حیوان به پایین کوه منتقل شد و درمان‌های اولیه در پارک ملی بمو آغاز شد. با توجه به شدت جراحات، امید به بهبود کامل این خرس وجود دارد.