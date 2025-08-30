پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو، بر ضرورت رفع چالش عدم تشکیل سرمایه در حوزه انرژی کشور تاکید کرد و خواستار جذب سرمایههای خرد مردمی در طرح های حیاتی نظیر آب و انرژی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ وزیر نیرو، امروز در سفر به استان زنجان و در حاشیه افتتاح و کلنگزنی ۱۲ طرح مهم این استان، با اشاره به مشکلات اقتصادی و چالشهای پیش روی کشور، گفت: بزرگترین مشکل و چالش ما در کشور، عدم تشکیل سرمایه است که ناشی از عدم طراحی اقتصادی صحیح طرحها و تعهدات دولت است.
وی افزود: تلاش ما در این دوره، جذاب کردن محیط کسب و کار است، چرا که آب و برق کالاهای حیاتی مردم هستند و باید سرمایه در این حوزهها مرتباً تغذیه شود تا رونق و کسب و کار شکل گیرد."
علیآبادی با تأکید بر عمل به تعهدات، اظهار امیدواری کرد که سرمایهگذاران استانی جذب شوند و این امر به پیشرفت استان کمک شایانی خواهد کرد.
وزیر نیرو همچنین به افتتاح و کلنگزنی طرح های مهمی در این سفر اشاره کرد و گفت: امروز شاهد افتتاح هشت پروژه به ارزش تقریبی ۳.۲ همت و کلنگزنی چهار طرح جدید با ارزشی متجاوز از ۲۳ همت در استان زنجان هستیم.
وی در ادامه سخنان خود، بر لزوم سوق دادن این طرح ها به سمت مردم تاکید کرد و از استاندار زنجان خواست تا در تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری ملی که مردم با سرمایههای اندک میتوانند عضو آن شوند، اهتمام ورزند.
وزیر نیرو این صندوقها را به خصوص برای طرحهای مرتبط با آب و انرژی، بسیار مفید و مؤثر دانست.