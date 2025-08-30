به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رضا محمدی در این رابطه اظهارداشت: عملیات احداث این پروژه درمانی طی ادوار مختلف مدیریت شهری از سرعت و پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده و افتتاح این مطالبه بحق کارکنان بار‌ها و بار‌ها به تعویق می‌افتاد که بحمدالله در این دوره امورات با برنامه ریزی مطلوب‌تر، سرعت بهتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: پس از ترسیم جدول زمانبندی مدون برای پروژه، مراحل ساخت بخش‌های مختلف اعم از پذیرش، آزمایشگاه، تصویر برداری، فیزیوتراپی، مطب پزشکان در حال حاضر به پایان رسیده و تنها عملیات محوطه سازی و داروخانه باقی مانده است.

شهردار منطقه ۱۸ ابراز امیدواری کرد تا پس از انجام مراحل محوطه سازی و ساختمان داروخانه، پروژه در نیمه اول سالجاری افتتاح و در اختیار کارکنان و شهروندان قرار گیرد.