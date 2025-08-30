پخش زنده
شهردار منطقه ۱۸ تهران از مراحل پایانی کار عملیات عمرانی احداث پروژه دی کیلینیک کارکنان خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه از مرز ۹۵ درصد عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رضا محمدی در این رابطه اظهارداشت: عملیات احداث این پروژه درمانی طی ادوار مختلف مدیریت شهری از سرعت و پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده و افتتاح این مطالبه بحق کارکنان بارها و بارها به تعویق میافتاد که بحمدالله در این دوره امورات با برنامه ریزی مطلوبتر، سرعت بهتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: پس از ترسیم جدول زمانبندی مدون برای پروژه، مراحل ساخت بخشهای مختلف اعم از پذیرش، آزمایشگاه، تصویر برداری، فیزیوتراپی، مطب پزشکان در حال حاضر به پایان رسیده و تنها عملیات محوطه سازی و داروخانه باقی مانده است.
شهردار منطقه ۱۸ ابراز امیدواری کرد تا پس از انجام مراحل محوطه سازی و ساختمان داروخانه، پروژه در نیمه اول سالجاری افتتاح و در اختیار کارکنان و شهروندان قرار گیرد.