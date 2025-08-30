به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،با افتتاح بزرگترین طرح گازرسانی روستایی کشور در بافت، 123 روستا و 155 واحد صنعتی از گاز بهره‌مند شدند.

در جریان سفر امروز جمعه 7 شهریور ماه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان به شهرستان بافت از بزرگترین طرح گازرسانی روستایی کشور شامل 123 روستا و 155 واحد صنعتی بهره‌برداری شد.

همچنین عملیات اجرایی پنج پروژه تکمیلی و احداث خطوط تقویتی در سطح مناطق گازدار با اعتبار بیش از 369 میلیارد تومان در شهرستان بافت افتتاح شد.