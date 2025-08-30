پخش زنده
بهره برداری بزرگترین طرح گازرسانی روستایی کشور در بافت با حضور وزیر فرهنگ اغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،با افتتاح بزرگترین طرح گازرسانی روستایی کشور در بافت، 123 روستا و 155 واحد صنعتی از گاز بهرهمند شدند.
در جریان سفر امروز جمعه 7 شهریور ماه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان به شهرستان بافت از بزرگترین طرح گازرسانی روستایی کشور شامل 123 روستا و 155 واحد صنعتی بهرهبرداری شد.
همچنین عملیات اجرایی پنج پروژه تکمیلی و احداث خطوط تقویتی در سطح مناطق گازدار با اعتبار بیش از 369 میلیارد تومان در شهرستان بافت افتتاح شد.